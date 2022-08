STORY: Wie eine Schlange windet sich die Läufergruppe beim Ultramarathon Richtung Berg. Und das ist nicht irgendeiner: Immerhin galt es, das Mont-Blanc-Massiv mit einer Umrundung läuferisch zu erobern. Die 170 Kilometer lange Strecke gilt nicht zuletzt wegen ihrer Steigung als sehr anspruchsvoll. Die Ausdauersportler absolvieren beim Ultra-Trail du Mont-Blanc Stationen in Frankreich, Italien und der Schweiz. Und das im Hellen wie im Dunkeln. Und da mal fein ausgeleuchtet und mal nur mit Kopflicht. Zehntausende schauten sich das Spektakel inklusive mehrerer Teilstreckenläufe vom Rand aus an. Teilnehmer aus aller Welt wollen bei der seit 2003 durchgeführten, nicht ganz ungefährlichen Extremsause dabei sein. Und manche rechnen sich zudem Siegeschancen aus. An die Spitze lief sich in diesem Jahr Kilian Jornet mit einer Rekordzeit von unter 20 Stunden. Erneut. - denn es war bereits der vierte Triumph, den der Spanier hier feiern konnte.

Mehr