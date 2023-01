STORY: In Rom wird nicht ins neue Jahr gerutscht, sondern gesprungen. Ein paar wagemutige Männer haben sich auch in diesem Jahr wieder getraut, von einer der Brücken im Zentrum der italienischen Hauptstadt aus in den Tiber zu hüpfen. Mildes Wetter und Sonnenschein haben es den Athleten vermutlich etwas einfacher gemacht. Vor den Augen vieler Schaulustiger sprangen sie in den Fluss, wo ein Boot der Feuerwehr wartete. Die Lufttemperatur wurde mit angenehmen 18 Grad angegeben. Den traditionellen Hüpfer in den Tiber gibt es bereits seit Mitte der 40er Jahre in der Ewigen Stadt. Und die ungewöhnliche Mutprobe zieht immer wieder viele begeisterte Zuschauer in ihren Bann.

Mehr