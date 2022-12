STORY: Alle Jahre wieder treffen sich hartgesottene Winterschwimmer- und Schwimmerinnen vom Verein Berliner Seehunde am Orankesee zum traditionellen Anbaden am 1. Weihnachtsfeiertag. Und obwohl in diesem Jahr die Außentemperatur wieder einmal über dem Gefrierpunkt lag, machte das Eisbaden seinem Namen doch alle Ehre. Während der klirrenden Kälte in der vergangenen Woche hatte sich auf dem Gewässer eine 10 Zentimeter dicke Eisschicht gebildet, von der nun immer noch ein Bisschen übrig war. O-TON KIM GABRIEL "War super. War richtig kalt, aber war schön. Fühlt sich gut an!" O-TON ANTON KROECKEL "Ja, nennt sich Eisbaden. War sehr kalt, mit Eisschollen." O-TON ANDREAS BEIER "Super. Schön frisch. An den Füßen ein bisschen kalt, aber sonst geht's." Winterschwimmer- und Schwimmerinnen schwören auf den abhärtenden Charakter ihrer Freizeitbeschäftigung. Sie absolvieren üblicherweise mehrere Badegänge, wobei Kopf und Gesicht üblicherweise nicht abtauchen. Lange muss nicht im Wasser verharrt werden. Für eine gute Abhärtung sollen 3 bis 5 Minuten ausreichend sein. Seit 1980 treffen sich die Vereinsmitglieder am ersten Weihnachtsfeiertag zum gemeinsamen Bad.

