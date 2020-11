In Belarus sind auch am Sonntag wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Präsident Alexander Lukaschenko zu demonstrieren. Erneut setzte die Polizei Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse ein, um die Menge zu zerstreuen. Erneut wurden fast 150 Demonstranten festgenommen. Seit Monaten gehen in dem Land viele Menschen auf die Straße. Sie wollen Lukaschenko zum Rücktritt zwingen, der das Land seit 26 Jahren autoritär regiert. Tausende Menschen wurden bereits verhaftet. Hunderte von ihnen berichteten Menschenrechtsgruppen, dass in der Haft geschlagen und misshandelt würden. Auslöser der erneuten Proteste war der Tod eines 31-jährigen Demonstranten. Er war am Donnerstag in einem Krankenhaus gestorben. Demonstranten berichteten er sei von Sicherheitskräften verprügelt worden. Das Innenministerium widerspricht der Darstellung.

