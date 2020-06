Am Rande einer Demonstration von Mitarbeitern des Gesundheitswesens am Dienstag in Paris hat die französische Polizei Tränengas eingesetzt. Hintergrund der Demonstration war die Forderung für bessere Arbeitsbedingungen des Pflege- und Gesundheitspersonals in Frankreich. Das französische Gesundheitssystem ist während der Corona-Pandemie an seine Grenzen geraten. Und offiziellen Angaben zufolge sind rund 29.000 Menschen bisher an den Folgen der Pandemie gestorben. Daher fordern die Mitarbeiter des Gesundheitswesens nun vehement die von der Regierung versprochenen Veränderungen. Landesweit wurde zu Protesten aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaften fanden rund 220 Versammlungen statt. Allerdings kam es in einigen Fällen wie hier in Paris zu Ausschreitungen. Nach Einschätzung der Polizei waren dafür gewalttätige Gruppen verantwortlich, die versucht haben, die friedliche Demonstration zu stören.