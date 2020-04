Die Journalisten, die am Mittwoch die Gelegenheit hatten, das Training der Profis von Bayern München zu beobachten, konnten es sehen. Nationaltorwart Manuel Neuer ist in guter Form. Trotz Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Unregelmäßigkeiten beim Training. Wann Neuer sein Können wieder unter Wettkampfbedingungen zeigen kann, ist ungewiss. Inzwischen ruht der Fußball in Deutschland schon über vier Wochen. Wann und wie es nach dem 30. April weiter geht, darüber berät die Deutsche Fußball Liga in der kommenden Woche. Bayern München trainiert derweil in Kleingruppen an der Säbener Straße. Techniktraining und Torschussübungen spielen eine wichtige Rolle. Laut Verein wurden dabei in Abstimmung mit der Politik und den zuständigen Behörden alle Hygienevorschriften strengstens beachtet.