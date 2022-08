STORY: Der 26-jährige Stürmerstar Timo Werner könnte vor der Rückkehr nach Leipzig stehen. Medienberichten zufolge gibt es eine Einigung zwischen seinem aktuellen Club, dem FC Chelsea, und RB Leipzig. Die Vertragsdauer sei noch offen und im Raum stehen soll eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Boni für den deutschen Nationalspieler. RB-Leipzig-Coach Domenico Tedesco wollte sich im Rahmen der Partie am Wochenende, dem 1:1 gegen Stuttgart, nicht genauer äußern. Denn der Transfermarkt sei noch bis Ende August offen. Timo Werner konnte sich in der Premier League bisher nicht durchsetzen. Anders war das in seiner Zeit bei Leipzig. Dort erzielte der Stuttgarter in den Jahren von 2016 bis 2020 in 159 Spielen 95 Tore.

