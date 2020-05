Ein elektrischer Quadrokopter vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin diente am Mittwoch als praktisches Anschauungsobjekt für mögliche Einsätze der unbemannten Flugobjekte. Das vom Verkehrsministerium geförderte Forschungsprojekt Medifly hat mit mehreren Testflügen in diesem Jahr bereits erfolgreich medizinische Proben von einem Bundeswehrstandort in ein mehrere Kilometer entferntes Krankenhaus transportiert. Gut 35 Prozent schneller sei die Lieferung dabei am Ziel gewesen, als per herkömmlichen Transport am Boden, so die Gesellschaft für Luftverkehrsinformatik. Prinzipiell bewegten sich die Drohnen vollautomatisch durch die Luft, könnten per Mobilfunkverbindung allerdings auch gesteuert werden. Seitens weiterer kontaktierter Krankenhäuser gebe es eine große Offenheit. In der Bevölkerung indes, gebe es nach wie vor Vorbehalte. Damit die Fluggeräte wirklich keiner Fliege etwas zu Leide tun, will Verkehrsminister Andreas Scheuer mit einem gesetzlichen Rahmen nun für Akzeptanz sorgen. Auch Flugtaxis sollen damit hierzulande endlich Rückenwind bekommen. "Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, dass jeder überall fliegen kann, sondern der Dreisatz gilt: Sicherheit der Privatsphäre, Sicherheit des Luftraums, aber natürlich auch neue Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle." Auch Corona werde der Technologie noch mal einen Schub geben, so Scheuer, weil jetzt viele sehen, wie wichtig eine autonome Mobilität und Logistik sei. Unter den vorstellbaren Einsatzmöglichkeiten befänden sich beispielsweise auch Flüge zum Verteilen von Düngemitteln in der Landwirtschaft oder bei Einsätzen nach Unglücken etwa in der Bergrettung.