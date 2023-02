STORY: Trauer um Dame Vivienne Westwood. Mehr als sieben Wochen nach ihrem Tod Ende Dezember haben sich in London prominente Freunde und Modefans versammelt, um der Fashion-Ikone mit einem Gottesdienst zu gedenken. Dabei waren Berühmtheiten aus Film, Musik und Mode - so die Schauspielerinnen Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter und Elle Fanning. Anwesend waren auch Designerin Victoria Beckham, Model Kate Moss und Viviennes Ehemann Andreas Kronthaler. Westwood galt als Ikone des Punkrock der 1970er Jahre. Die rebellische Haltung blieb ihr Markenzeichen. Die im Alter von 81 Jahren verstorbene Designerin thematisierte den Klimawandel, die Umweltverschmutzung und ihre Unterstützung für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange, auch auf Protest-T-Shirts oder Bannern, die von ihren Models auf dem Laufsteg ihrer Modeschauen getragen wurden. Viele Gäste an ihrer Gedenkfeier waren in Westwoods Entwürfe gekleidet. Die Gedenkfeier fand einen Tag vor dem Beginn der Londoner Modewoche am Freitag statt, bei der die Designer ihre neuesten Kollektionen vorstellen werden. Die fünftägige Modewoche wird Vivienne Westwood gewidmet sein.

