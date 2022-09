STORY: Oleksandr Shapoval war einer der bekannteste Balletttänzer der Ukraine - am Wochenende wurde er zu Grabe getragen. Nach Angaben der Nationaloper fiel er im Kampf gegen russische Truppen. Mit einem Gedenkgottesdienst in der Oper in Kiew nahmen Kolleginnen, Kollegen und Fans am Samstag Abschied. Die Intendanz beschrieb ihn als "mutigen Romantiker" und tapferen Kämpfer. Der 47-Jährige sei am 12. September unter russischem Mörserbeschuss in der Ostukraine getötet worden. "Einen Freund zu verlieren, ist immer sehr schwer. Für mich war er ein Freund, ein Waffenbruder. Er war ein sehr anständiger Mensch. Meine Seele ist leer. Für mich aber wird er immer lebendig sein", sagte Roman Turshyiev, der nach eigenen Angaben an der Seite Shapovals in derselben Einheit gekämpft hatte. Shapoval hatte seine Karriere bereits beendet und sich dem Unterrichten zugewandt. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs schloss er sich der sogenannten Territorialgarde an. Später meldete er sich freiwillig zur Armee und kämpfte in der ostukrainischen Region Donezk, Schauplatz einiger der heftigsten Kämpfe des Krieges.

