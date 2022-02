Die Trauer in Thessaloniki hält an. Am 1. Februar ist in dieser Straße der 19-jährige Fußballfan Alkis Kampanos durch eine Messerattacke ums Leben gekommen. Die Menschen sind geschockt und voll Anteilnahme: "Wir kommen einfach nicht darüber hinweg. Wir können nicht schlafen. Es ist extrem grausam. Die ganze Familie leidet darunter. Ich habe einen 17-jährigen Enkel. Er läuft den ganzen Tag in einem Fußball-Trikot herum. Und jetzt haben wir Angst. Ich bin schon 72 Jahre alt und gehe oft ins Stadion - seitdem ich acht Jahre alt bin. Aber so etwas hatten wir hier noch nie. Es geht zu, wie in einem Dschungel." "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie dieser Junge völlig überflüssigerweise von uns gegangen ist. Ich hoffe, dass so etwas nie wieder passiert und wir alle nach diesem dramatischen Ereignis weiser werden." Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt Angreifer sowie eine Person, die einen Gegenstand in der Hand hält. Sie werden begleitet von einer Gruppe, die in Autos wartet und dann wegfährt. Im Zusammenhang mit der tödlichen Messerattacke, die in der Nähe des Stadions des Vereins Aris Thessaloniki stattfand, wurden mehrere Personen festgenommen. Die griechische Regierung hat Anfang der Woche angekündigt, die Gesetzte zur Bekämpfung von Gewalt bei Sportveranstaltungen zu verschärfen, wie ein Sprecher am Montag bestätigte.

