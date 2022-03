STORY: Die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright ist tot. Sie starb im Alter von 84 Jahren. Sie sei infolge eines Krebsleidens gestorben, teilte ihre Familie in einer Erklärung mit. Bereits seit den Siebzigerjahren engagierte sich Albright bei den US-Demokraten. Während der Präsidentschaft von Jimmy Carter arbeitete sie im Weißen Haus. Albright wurde unter Präsident Bill Clinton Botschafterin der US-Regierung in New York. Später rückte sie von 1997 bis 2001 als erste Frau an die Spitze des Außenministeriums in Washington. Dabei wurde die ursprünglich aus Osteuropa stammende Demokratin, deren Familie einst in die USA eingewandert war, zu einer führenden Stimme der US-Außenpolitik im 20. Jahrhundert. Clinton zeigte sich betroffen nach dem Tod der Politikerin. Albright sei eine der besten Diplomatinnen, eine brillante Professorin und ein "außerordentlicher Mensch" gewesen, sagte der frühere US-Präsident. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock teilte ihre Betroffenheit mit. "Mit Haltung, Klarheit und Mut stand Madeleine Albright als erste US-Außenministerin ein für Freiheit und die Stärke von Demokratien", schrieb Baerbock auf Twitter. Einen Tag vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatte Albright in der New York Times noch deutliche Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin geübt. Wenn Herr Putin sich in die Ecke gedrängt fühle, könne er sich dafür nur selbst die Schuld gegeben. Die Ukraine habe ein Recht auf ihre Souveränität, unabhängig davon, wer ihre Nachbarn sind, schrieb sie in einem Gastbeitrag.

Mehr