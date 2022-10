STORY: Der Rock 'n' Roll-Pionier Jerry Lee Lewis ist tot. Wie sein Pressesprecher mitteilte, starb der US-Musiker am Freitag zu Hause, im Beisein seiner Frau Judith. Er wurde 87 Jahre alt. Die Musik faszinierte ihn schon während seiner Kindheit in Ferriday, Louisiana, wo er sich oft in Straßencafés, schlich, um Bluesmusikern zu lauschen. Ab Mitte der 1950er Jahre machte er selbst mit Rock 'n' Roll Furore . Er war einer der ersten Künstler, die 1986 in die Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen wurden - Sein Spitzname war "The Killer". Auf dem Hollywood Walk of Fame zollten Fans der Musiklegende am Freitag Tribut. "Mein Lieblingssong war "Great Balls of Fire". "Er war toll, ich war damals noch nicht geboren, aber ich habe seine Musik geliebt." "Er hatte seinen eigenen Stil, traurig, dass er gegangen ist." Jerry Lee Lewis' Musik wurde auch von Skandalen überschattet - unter anderem als er 1957 seine 13-jährige Cousine Myra heiratete. 1976 schoss Lewis versehentlich seinen Bassisten nieder. Im selben Jahr wurde er im betrunkenen Zustand vor Elvis Presleys Graceland-Villa in Memphis verhaftet, nachdem er mit einer geladenen Pistole in der Hand verlangt hatte, den Rockstar zu sehen. Seinen Lebensabend verbrachte er auf einer Ranch in Mississippi. Neben seiner siebten Frau Judith hinterlässt er vier Kinder und viele Enkelkinder.

