STORY: Weinende Fans vor dem Albert Einstein-Krankenhaus im brasilianischen Sao Paulo am Donnerstag. Die Nachricht vom Tod des brasilianischen Fußballstars und Nationalhelden Pelé hatte sich rasant verbreitet. Hier im Krankenhaus war Pelé im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben. Seine Familie soll in den letzten Stunden bei ihm gewesen sein. "Pelé war für uns nicht nur ein Spieler von Santos. Pele war ein Teil unseres Lebens. Es fühlt sich an, als würden wir ein Familienmitglied verlieren. Wer hat nicht davon geträumt, Pelé zu sein?" "Peles Tod geht über die Frage hinaus, ob man ein Fan ist oder nicht. In der Tat war er in den letzten 40 Jahren eine weltweite Ikone". Pelé, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento hieß, war schon zu Lebzeiten eine Legende. Er bestritt 92 Länderspiele und gewann mit Brasiliens Nationalmannschaft drei WM-Titel. Viele sehen in ihm den besten Fußballer aller Zeiten. Seine technischen Fähigkeiten und sein Spielwitz waren legendär. Er war Mittelstürmer und Spielmacher in einem. Der Fußball-Weltverband Fifa hatte ihn – ebenso wie den Argentinier Diego Maradona – zum "Spieler des 20. Jahrhunderts" gekürt. Nach seinem Tod hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Das teilte der scheidende Präsident Jair Bolsonaro mit. Und der künftige Präsident Lula da Silva schrieb: Es hat nie eine Rückennummer 10 wie ihn gegeben. Vielen Dank, Pelé." Die Fans in Brasilien und auf der ganzen Welt werden Pelé wohl nie vergessen. Mit ihm geht ein ganz Großer des Fußballs. Fans des brasilianischen Fußballstars Pelé trauerten am Donnerstag (29. Dezember) vor dem Krankenhaus in Sao Paulo, in dem die Ikone starb. Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus Albert Einstein in São Paulo an Krebs gestorben. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit bürgerlichem Namen hieß, war im vergangenen Jahr ein Tumor am Dickdarm entfernt worden. Danach musste er immer wieder zur Chemotherapie, die Medienberichten zufolge zuletzt nicht mehr anschlug. Seine letzten Tage verbrachte Pelé im Kreise seiner Familie im Krankenhaus. "Pelé war für uns nicht nur ein Spieler von Santos. Pele war ein Teil unseres Lebens. Es fühlt sich an, als würden wir ein Familienmitglied verlieren. Wer hat nicht davon geträumt, Pelé zu sein?" "Peles Tod geht über die Frage hinaus, ob man ein Fan ist oder nicht. In der Tat war er in den letzten 40 Jahren eine weltweite Ikone". Einige Fans, die Trikots des FC Santos trugen und in die Vereinsfahne eingewickelt waren, wurden weinend vor dem Albert-Einstein-Krankenhaus gesehen, in dem die Ikone seit 2021 vor seinem Tod wegen Darmkrebs behandelt worden war. "Pelé war ein Teil unseres Lebens. Es fühlt sich an, als würden wir ein Familienmitglied verlieren", sagte der weinende Fan Everton Lucio. "Wer hat nicht davon geträumt, Pelé zu sein?" Pele, der legendäre brasilianische Fußballspieler, der aus ärmlichen Verhältnissen zu einem der größten und bekanntesten Sportler der modernen Geschichte aufstieg, starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren. Er war in den letzten Monaten immer wieder in Krankenhäusern behandelt worden und lag im letzten Monat wegen mehrerer gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus. Wie der Pressesprecher des Vereins mitteilte, wird am Montag (2. Januar) im Urbano-Caldeira-Stadion von Santos, besser bekannt als Vila Belmiro, eine Trauerfeier stattfinden. Schon zu Lebzeiten eine Legende Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann mit Brasiliens Nationalmannschaft drei WM-Titel: 1958 in Schweden, 1962 in Chile und 1970 in Mexiko. Bei der WM-Endrunde 1958 gelangen ihm beim 5:2-Triumph im Endspiel gegen Gastgeber Schweden zwei Tore. Hemmungslos weinend auf den Schultern seiner Mitspieler wurde der 17-Jährige damals aus dem Stadion getragen. Er war Mittelstürmer, hängende Spitze und Spielmacher in einem. Und auch noch „falsche Neun“, obwohl es den Begriff zu seiner Zeit noch gar nicht gab. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit vollem Namen hieß, hatte den Fußball wie kaum ein anderer geprägt. Er war schon zu Lebzeiten eine Legende. Der Weltverband Fifa hatte ihn – ebenso wie den Argentinier Diego Maradona – zum "Spieler des 20. Jahrhunderts" gekürt. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé bis heute Rekordtorschütze der Seleção. Pelé hinterlässt sieben Kinder und seine Ehefrau Márcia Cibele Aoki. Nach dem Tod von Fußball-Idol Pelé hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Das teilte der scheidende Präsident Jair Bolsonaros in einem am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlichten Dekret mit. Brasiliens künftiger Präsident Luiz Inácio Lula da Silva trauert um Fußball-Idol Pelé. Er hat eine Gewissheit hinterlassen: Es hat nie eine Rückennummer 10 wie ihn gegeben. Vielen Dank, Pelé." Lula wird am Sonntag als Präsident vereidigt.

