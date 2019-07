Einwohner der Hafenstadt Murmansk gedenken der 14 toten Seeleute, die am Montag bei einem Brand auf einem russischen U-Boot ums Leben gekommen sind. Das U-Boot erkundete nach offiziellen Angaben den Meeresgrund. Es soll nach dem erfolgreichen Löschen des Feuers am Stützpunkt der Nordflotte in Seweromorsk an der Barentssee angekommen sein. Medienberichte, es handele sich um ein atomgetriebenes Modell, wurden von offizieller russischer Seite nicht kommentiert. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu reiste am Mittwoch nach Seweromorsk, er bezeichnete das Vorgehen der Besatzung bei der Havarie als heldenhaft und sicherte den Angehörigen Unterstützung zu. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte eine Untersuchung zur Ursache der Tragödie an. Im August 2000 war das atomgetriebene U-Boot Kursk nach zwei Explosionen in der Barentssee gesunken. Alle 118 Menschen an Bord kamen damals ums Leben.