Angehörige der Besatzung des gesunkenen indonesischen U-Boots trauerten am Montag auf Bali um die Opfer des Unglücks. Das Militär hatte am Wochenende bekannt gegeben, dass alle 53 Personen an Bord gestorben waren. "Wir haben unseren Sohn bereits an die Regierung gegeben, damit er beim Militär dient. Nun, da er bei diesem Manöver gefallen ist, hoffen wir, dass die Regierung uns seine Überreste zurückgibt." Auch an anderen Orten in Indonesien fanden Trauerzeremonien für die Besatzung statt. Staatspräsident Joko Widodo sprach den Familien sein Beileid aus. Suchtrupps hatten das vermisste U-Boot in den Gewässern vor Bali in einer Tiefe von mehr als 800 Metern geortet. Es war in drei Teile zerbrochen. Wie es zu dem Schiffsunglück kommen konnte, wird derzeit untersucht.

