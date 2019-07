Es ist mehr als eine Floskel zu sagen, dass die Anteilnahme nach dem Tod eines Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof enorm ist. Am Dienstag legten Reisende am Bahnsteig Kerzen, Blumen und Karten ab. Für den Abend war eine Mahnwache geplant. Befragte Passanten rangen um Fassung. "Nein, auf keinen Fall. Man kann gar nicht verstehen, wie ein Mensch zu so einer Tat überhaupt fähig sein kann. Ich meine, er hatte ja gar keinen Nutzen davon und ist selbst Vater, habe ich jetzt mitbekommen. Unglaublich, ganz schlimm." "Ja, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich habe zwar selber keine Kinder, aber wenn man so etwas mitkriegt, das ist einfach nur..." Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte nach einem Treffen mit Vertretern der Sicherheitsbehörden in Berlin an, gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium Maßnahmen für einen besseren Schutz der Bevölkerung auf den rund 5.600 deutschen Bahnhöfen erarbeiten zu wollen. Absolute Sicherheit sei ein Irrglaube, dennoch gebe es die moralische Verantwortung, in diesem Bereich das Menschenmögliche zu tun, sagte er und sprach sich für mehr Videoüberwachung und eine stärkere Polizeipräsenz aus: "Und ich kann heute schon für mein Ministerium sagen, obwohl ich auch weiß, dass alleine der Ruf nach mehr Polizeibeamten noch nicht immer die totale Sicherheit bedeutet, aber wir brauchen, das sage ich schon seit meinem Amtsantritt hier, dringend mehr Polizeipräsenz. Das ist für mich noch wichtiger als mancher zusätzliche Paragraf." Eine Forderung, die der Vize-Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, prinzipiell nicht falsch findet. Wobei sich Taten wie die in Frankfurt so wohl nicht verhindern ließen. "Zunächst einmal müssen wir uns im Klaren sein, dass dieser Täter mit einer unglaublichen, für uns Menschen unbegreiflichen, kriminellen Energie gearbeitet hat. Er hat nach Vorsatz gehandelt. Es muss die Ermittlungsarbeit herausbringen, ob es Mordlust gewesen ist. Mit der besten Prävention werden Sie solche Täter nicht eindämmen können. Also müssen wir uns überlegen, wie machen wir diese schwache Infrastruktur an den Bahnhöfen sicherer." Der mutmaßliche Mörder vom Frankfurter Hauptbahnhof war in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben. Der 40 Jahre alte Mann aus Eritrea habe vergangene Woche eine Nachbarin bedroht und seine Frau und seine drei Kinder eingesperrt, erläuterte die Zürcher Kantonalpolizei am Dienstag. Der Mann sei zuvor nicht auffällig gewesen, habe sich aber in psychiatrischer Betreuung befunden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen Mordes.