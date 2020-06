Proteste gegen die jüngste Tötung eines Afro-Amerikaners durch Polizeigewalt in den USA. Die Familie von Rayshard Brooks forderte am Montag Gerechtigkeit und Wandel, nachdem der 27-Jährige am Freitag in Atlanta nach einer Auseinandersetzung durch Polizeischüsse in den Rücken getötet worden war. Seine Witwe Tomika Miller sagte: O-Ton: "Ich kann meinen Ehemann niemals zurückbekommen, der zugleich mein bester Freund war. Ich kann meiner Tochter niemals mehr sagen, dass er kommt, um ihr das Schwimmen beizubringen." In der Tat-Nacht war die Polizei gerufen worden, weil Brooks in seinem Auto vor einem Restaurant eingeschlafen war. Ein Cousin des Toten, Jymaco Brooks, sagte, leider sei zu befürchten, dass es solche rassistische Gewalt immer wieder geben werde : "Wir werden ihn begraben müssen, wir werden sagen müssen: "Wir vermissen Dich!". Und dass wir ihn um Entschuldigung bitten müssen, weil wir ihm zu Lebzeiten nicht oft genug gesagt haben, dass wir ihn so sehr geliebt haben. " Laut Behörden soll Mitte dieser Woche entschieden werden, ob und inwiefern die verdächtigen Polizisten angeklagt werden.