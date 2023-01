STORY: Trauermesse am Donnerstag auf dem Petersplatz für den verstorbenen emeritierten deutschen Papst Benedikt XVI. Bereits in den frühen Morgenstunden fanden sich viele Personen ein, die sich mit der Beisetzung, von dem in Bayern geborenen Joseph Ratzinger verabschieden wollten. Unter den Teilnehmern der Trauerfeier war auch der langjährige Privatsekretär Georg Gänswein, sowie der italienische Präsident Sergio Mattarella und die Regierungschefin Georgia Meloni. Unter den deutschen Gästen war die gesamte Staatsspitze anwesend. Dazu zählen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesratspräsident Peter Tschentscher, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Benedikt XVI. war am vergangenen Samstag, am Silvestertag, im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Er war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Die Trauermesse hielt am Vormittag sein Nachfolger Papst Franziskus. Der verstorbene Papst Benedikt wird anschließend in der Krypta des Petersdoms zur letzten Ruhe gebettet.

