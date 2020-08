Abschied von Hans-Jochen Vogel: Mit einer Trauerfeier in der Philharmonie wurde am Montag in München Abschied von Vogel als einem der prägenden Politiker der alten Bundesrepublik genommen. Der SPD-Politiker war Ende Juli im Alter von 94 Jahren gestorben. An der Feier nahmen neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zahlreiche SPD-Spitzenpolitiker teil. Auch der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans würdigte in seiner Trauerrede die Verdienste Vogels, die der im Laufe seiner langen politischen Karriere erworben habe. O-Ton: "Verehrte Trauergemeinde, gibt es etwas Schöneres, als über jemanden, der von uns gegangen ist, sagen zu können. Du hinterlässt uns nicht nur gute Erinnerungen, Du hinterlässt uns einen Aufgabenzettel, der aktueller nicht sein kann. Und wir können dir sagen: Das ist ein Vermächtnis für uns, das für uns gilt und dem wir uns stellen, auch wenn uns Dein mahnendes Nachhaken in Zukunft fehlen wird. Dank, Hans-Jochen." Als Sozialdemokrat war Vogel 1960 ins Rampenlicht getreten als Oberbürgermeister in München, später wurde er Minister in den Kabinetten von Willy Brandt und Helmut Schmidt. 1981 wurde er zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. 1983 trat er als Kanzlerkandidat für SPD bei der Bundestagswahl gegen Helmut Kohl an und wurde SPD-Fraktionschef. Vier Jahre später wurde Vogel zudem SPD-Vorsitzender und erlebte als solcher die deutsche Einheit. Zum Ende der Verantaltung verlas Vogels Witwe Liselotte eine Erklärung ihres verstorbenen Mannes: O-TON WITWE LISELOTTE VOGEL ("Hans-Jochen Vogel wäre nicht er selber gewesen, hätte er ohne geordneten Abschied diese Welt verlassen. Deshalb meine ich, dass es in seinem Sinn ist, mit seinen eigenen Worten diese Trauerfeier zu beenden. Erklärung: Zu meinem Bedauern bin ich gezwungen, meiner Partei und der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass mir die Entwicklung meiner gesundheitlichen Verhältnisse die Fortsetzung meiner politischen Arbeit nicht mehr erlaubt. Ich lege deshalb alle meine politischen Ehrenämter nieder und beende ebenso meine allgemeinen politischen Tätigkeiten. Maßgebend waren mir als Vorbilder Willy Brandt, Helmut Schmidt, Herbert Wehner und Waldemar von Knoeringen. Mögen Sie in der Erinnerung der deutschen Sozialdemokratie und der deutschen Öffentlichkeit bleiben. Ich bin ein Staatsbürger, der über 60 Jahre seines Lebens in öffentlicher Verpflichtung stand, die er in der bayerischen Staatskanzlei mit der Mitwirkung an der Bereinigung des bayerischen Rechts begann und 1991 mit der für die Demokratie maßgebenden Rolle als Vorsitzender der Oppositionsfraktion endete. Sorgen Sie dafür, dass Deutschland bleibt, wofür wir gekämpft haben.") Auf Wunsch der Familie hatte die Beerdigung bereits am Freitag im kleinen Kreis stattgefunden.

