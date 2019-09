Trauerfeier für Jacques Chirac am Montag in Paris: In der bekannten Kirche Saint-Sulpice hatte sich der aktuelle Präsident Emanuel Macron ebenso eingefunden wie frühere Präsidenten Frankreichs. Aber auch wichtige Politiker aus Gegenwart und Vergangenheit demonstrierten ihre Trauer, wie der russische Präsident Wladimir Putin, der frühere US-Präsident Bill Clinton oder der einstige Präsident Afghanistans, Hamid Karzai. Passanten drückten ihre Trauer aus: O-Ton: "Ich kannte Jacques Chirac als Präsidenten, ich habe für ihn 1995 gestimmt, und natürlich habe ich auch für seine zweite Amtszeit gestimmt, auch wenn die nur fünf Jahre dauerte." O-Ton: "Ob das ein historischer Moment ist? Oh ja, absolut, deshalb bin ich hier!" O-Ton: "Ja, das ist eine Seite, die unsere Geschichte geprägt hat, absolut." Jacques Chirac war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben, hier Bilder von ihm bei einem öffentlichen Auftritt vor rund fünf Jahren. Er galt als charismatischer Politiker, der es mit zwölf Jahren Amtszeit auf die zweitlängste Zeit aller Präsidenten Frankreichs brachte. Nur Francois Mitterand war länger im Amt. Chirac hatte 1995 die letzten Atombombentests Frankreichs auf Mururoa angeordnet. Chirac stimmte zwar 2001 dem US-geführten Militäreinsatz in Afghanistan zu, verweigerte aber 2003 dem Irak-Krieg westlicher Mächte seine Zustimmung. Soziale Missstände und eine umstrittene Integrationspolitik lösten 2005 Unruhen in den Vororten vieler Großstädte aus, den sogenannten Banlieues. 2007 trat er nicht noch einmal an zur Präsidentschaftswahl. Im Jahr 2011 wurde Chirac wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel und illegaler Parteienfinanzierung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Insgesamt ordnen manche Beobachter das Wirken des Konservativen Chirac als relativ stabilisierendes sein, andere sehen sein Vermächtnis eher als eines des Stillstandes.