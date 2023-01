STORY: In Brasilien haben die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Fußballstar Pele begonnen. Am Montag war der Leichnam des Verstorbenen im Stadion seines ehemaligen Vereins FC Santos aufgebahrt. Hier nahmen Vertreter des internationalen Fußballs und Fans Abschied von einem der legendärsten Fußballspieler aller Zeiten – lange Wartezeiten schreckten sich nicht: „Ich weiß nicht, wie lange ich bleibe, wir werden dann sehr schnell an ihm vorbeigehen. Aber diese Gelegenheit kommt nicht wieder.“ „Ich gehe erst, wenn ich ihn nochmal gesehen habe. Es ist etwas Besonderes, er geht niemals, er ist in unseren Herzen.“ Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben. Eine Chemotherapie hatte Medienberichten zufolge zuletzt nicht mehr angeschlagen. Seine letzten Tage verbrachte Pelé im Kreise seiner Familie im Krankenhaus. Er bestritt 92 Länderspiele und gewann mit Brasiliens Nationalmannschaft drei WM-Titel. Der Fußball-Weltverband Fifa hatte ihn neben dem Argentinier Diego Maradona zum "Spieler des 20. Jahrhunderts" gekürt. Nach seinem Tod hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet.

Mehr