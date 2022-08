STORY: Zwei Jahre nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut ist ein weiterer Getreidesilo eingestürzt. Bereits am Wochenende waren Teile des Gebäudes zusammengebrochen, nachdem es im Inneren wochenlang gebrannt hatte. Ein Anblick, der bei diesem Anwohner traumatische Erinnerungen auslöste. "Als ich den Rauch sah, hatte ich das Gefühl wieder mitten drin in der Explosion zu sein. Ich hatte wieder Angst, aber gleichzeitig habe ich mich mit dem Gedanken abgefunden, dass es zu einer weiteren Explosion kommen könnte, denn die Erfahrung zehrt an einem." Am 4. August 2020 waren im Hafen der libanesischen Hauptstadt Hunderte Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Mindestens 215 Menschen kamen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Zum Jahrestag der Katastrophe zogen am Donnerstag Tausende in einem Protestmarsch durch die Straßen von Beirut. Sie warfen der libanesischen Regierung Unfähigkeit bei der Aufklärung der Hintergründe vor. Zwar sind mehrere hochrangige Beamte beschuldigt worden, verantwortlich zu sein, zur Rechenschaft gezogen wurde jedoch noch niemand.

Mehr