Am Mittwoch gab es im Berliner Tiergarten schon mal einen Vorgeschmack: Am Osterwochenende soll es in nahezu ganz Deutschland sonnig und warm werden. 18 bis 25 Grad erwartet, der METEOROLOGE des Deutschen Wetterdienstes, MARKUS ÜBEL. "Eigentlich könnte das Wetter an Ostern nicht besser sein. Wir haben von Gründonnerstag bis Ostermontag viel Sonnenschein im ganzen Land. Allenfalls im Südwesten, dort kann es so im Schwarzwald oder an der Schwäbischen Alb, vielleicht auch am Alpenrand, ein paar vereinzelte Schauer und Gewitter geben. Doch nur sehr lokal gibt es dort eine Regendusche." Mit etwas Glück reicht es mit über 25 Grad für einen ersten Sommertag in diesem Jahr. Traumhaftes Wetter also für die Ostereiersuche oder einen Grillabend. Denn es soll bis in die Abendstunden mit bis zu 20 Grad mild bleiben. Einziges Manko: So warm, wie an Ostern bleibt es voraussichtlich nicht. Auch wenn kein richtiger Wintereinbruch mehr droht.