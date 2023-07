Rund 100 der Tiere, die laut Experten extrem enge Bindungen untereinander aufbauen, waren am Dienstag an der Südwestküste Australiens gestrandet. Am Mittwoch war bereits die Hälfte der Tiere verendet. Einsatzkräfte und Retter versuchten, die Tiere zurück ins Meer zu wuchten.