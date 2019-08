Hunderte Menschen waren am Samstag in der Bretagne zusammengekommen, um bei dem zweiten Treffen der Rothaarigen mit dabei zu sein. Hintergrund ist, dass sie damit ein Zeichen setzen wollen gegen Diskriminierung. Gründer des Treffens und Organisator Pascal Sacleux am Samstag in Chateaugiron einer kleinen Gemeinde in der Bretagne: "Natürlich betrifft die Diskriminierung von Rothaarigen einen großen Teil der Bevölkerung nicht. Viele wissen nichts davon oder es kümmert sie nicht. Aber Rothaarige kennen das, jeder von ihnen ist irgendwie betroffen. Bestenfalls werden sie einfach als anders angesehen. Zum Glück werden nicht alle diskriminiert. Aber alle wissen, dass sie anders sind." Der Veranstalter ist auch Fotograf und hat bereits etwa 800 Portraits von Rothaarigen realisiert. In Frankreich gibt es keine andere vergleichbare Veranstaltung und im vergangen Jahr kamen am Ende rund 1500 Leute zusammen. Es wird geschätzt, dass in Frankreich etwa drei Prozent der Bevölkerung rote Haare hat.