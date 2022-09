STORY: Der Start der neuen Artemis-Mondrakete verzögert sich um einige Wochen. Grund dafür ist ein Treibstoffleck. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte am Samstag das zweite Mal in fünf Tagen einen Countdown für den unbenannten Mondflug abgebrochen. Den Technikern gelang es nicht rechtzeitig, ein Leck beim flüssigen Wasserstoff unter Kontrolle zu bringen, der als Treibstoff in die Tanks der neuen Schwerlastrakete "Space Launch System" gepumpt wurde. Nach Auswertung der Fehlerdaten hat die Nasa entschieden, dass das Wasserstoffleck zu kompliziert und zeitaufwändig sei, um die Fehlersuche und -behebung auf der Startrampe abzuschließen. Die Verzögerung bedeute, dass ein erneuter Versuch frühestens in der nächsten Startperiode vom 19. bis 30. September oder in einem späteren Zeitfenster im Oktober möglich sei, erklärte die Nasa. Nasa-Programm-Manager Mike Bolger sagte: "Natürlich haben wir darüber gesprochen, dass diese Mission riskant ist, aber wir werden die Risiken eingehen, die sinnvoll sind. Wir müssen sicher sein, dass wir ein Fahrzeug und ein System haben, das zum Zeitpunkt des Starts bereit ist." Verspätungen und Fehlfunktionen am Starttag sind in der Raumfahrt nicht ungewöhnlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Start an einem beliebigen Tag aus irgendeinem Grund, einschließlich schlechtem Wetters, abgebrochen wird, liegt im Durchschnitt bei eins zu drei. Ein halbes Jahrhundert nach der letzten Apollo-Mission soll im Rahmen der Mission "Artemis I" das neue Crew-Raumschiff Orion mit einem unbemannten Flug getestet werden.

