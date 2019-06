Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als SPD-Parteivorsitzende soll nach Informationen aus Parteikreisen ein Trio den kommissarischen Parteivorsitz übernehmen. Die Wahl fällt demnach auf drei derzeitige Vizevorsitzende der Partei. Und zwar auf die Ministertpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen und auf die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig. Die Entscheidung über ein Vorziehen des für Dezember geplanten Bundesparteitages zur Neuwahl der Parteispitze solle erst in drei Wochen in der nächsten Sitzung des Parteivorstandes fallen. Neben dem Personal, müsse sich die SPD auch inhaltlich neu aufstellen, forderten führende Vertreter der Partei am Montagmorgen. O-Ton Martin Dulig, SPD-Landesvorsitzender Sachsen: "Diese SPD braucht eine neue Bedeutung. Und das bedeutet eben auch, gerade die Herausforderungen der Zeit Klimawandel und Innovation zusammenzubringen, Innovation und Arbeit zusammenzubringen. Jemand muss sich darum kümmern, dass diese Veränderungsprozesse gut und gerecht vollzogen werden. Und das ist die Aufgabe einer SPD, das muss konkret untersetzt werden. Und dann bitte auch mit Personen, nur da bitte keine überhasteten Beschlüsse, sondern jetzt die Zeit nutzen, und sich aufzustellen, und die guten Personen finden. Ich persönlich bin sogar für eine Doppelspitze in Zukunft, dass man da einfach auch mal wieder breiter sich aufstellt. Wenn es mehr Kandidierende gibt, gerne auch mit einer Urwahl. Wir können auch durchaus ein bisschen lebendiger werden." O-Ton Anke Rehlinger, SPD-Landesvorsitzende Saarland: "Wir brauchen jetzt erst einmal wieder eine vernünftige Grundaufstellung und nicht an aller erster Stelle eine Debatte über die GroKo oder nicht GroKo. Ich glaube im Übrigen, die Tatsache, ob wir in der GroKo sind oder nicht, ist nicht das eigentliche Problem, über das wir miteinander zu diskutieren haben, sondern unsere Aufstellung ist die Frage, und dann wird man auch ohne weiteres regieren können, denn einen Anspruch darauf, regieren zu wollen, den sollte jede Volkspartei auch haben, das hat auch nach meiner Auffassung die SPD zu Recht an sich selbst." O-TON Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin: "Wir sind die Partei der Arbeit, setzen uns aber nicht ernsthaft mit der Digitalisierungsfrage in unserem Land auseinander, Mieten und Wohnen ist so eine Thema, Klimaschutz ohnehin. Ich glaube, vieles klärt sich über die inhaltlichen Fragen." Nahles hatte am Sonntag ihren Rücktritt von allen Ämtern angekündigt. In einem Schreiben an die SPD-Mitglieder erklärte die 48-Jährige, dass der zur Ausübung ihrer Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da sei. Der nächste reguläre Parteitag der SPD ist für Dezember terminiert, ein Vorziehen zur Neubesetzung der Parteispitze gilt als wahrscheinlich, möglich wäre ein Termin wohl aber frühestens im September.