Diese Kartoffeln sollen schon bald geerntet werden. Allerdings erwartet der Landwirt Philipp Schimmel einen unterdurchschnittlichen Ertrag. Für die Pflanzen hat es in diesem Jahr viel zu wenig geregnet. "Wie man sieht hier an den Kartoffeln, der Strauch ist relativ kurz. Er ist nicht buschig. Man hat einen sehr kleinen, geringen Kartoffelansatz, die Kartoffeln an sich sind sehr klein. Und wir haben jetzt hier nur eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Kartoffeln. Normalerweise müssten es 12 oder noch mehr Kartoffeln sein." Dass der Landwirt aus Pfungstadt überhaupt gesunde Kartoffelpflanzen vorweisen kann, liegt an seiner Bewässerungsanlage. Ohne die wäre die Ernte in Gefahr. Die Grundwasserreserven wurden vielerorts bereits im extrem trockenen Sommer 2018 aufgebraucht. Im Winter hat es nach Angaben des Hessischen Bauernverbandes nicht ausreichend geregnet, um diese wieder aufzufüllen. Und eine Besserung ist nicht in Sicht, sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. "Ja, leider haben wir kaum Niederschläge zu erwarten. Wir erwarten bis Sonntag mal einen Schauer, ein paar Regionen, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und nächste Woche sieht es eher dramatisch aus. Denn da kommt eine neue Hitzewelle, die die Hitzewelle vom Juni wahrscheinlich in den Schatten stellt. Es wird über mehrere Tage in Deutschland dann 35, bis an die 40 Grad, Sonnenschein, keine Wolke, kein Niederschlag." Unter der Trockenheit leiden auch viele Bäume. Der DWD rechnet in der kommenden Woche mit einer hohen Waldbrandgefahr. Beim Grünflächenamt Frankfurt Mitte versucht man der Dürre vorzubeugen. Der Gärtner Martin Ebinger: "Und wir fangen jetzt an, also massiv zu wässern. Einmal die Woche werden die Bäume gewässert, um halt diesen Jungbaum mit Wasser zu versorgen, damit so etwas eben nicht passiert." Auch Philipp Schimmel braucht in den kommenden Tagen viel Wasser auf seinen Feldern. Er rechnet mit einer Verdunstungsrate von sieben bis acht Liter am Tag plus der Verbrauch der Kartoffelpflanzen. Alle drei bis vier Tage muss er die Felder bewässern. Dafür muss er zusätzlich Mitarbeiter beschäftigen. "Was wir uns wünschen, ist, dass der Konsument für die Produkte, die er kauft, bereit ist, mehr Geld auszugeben. Eben durch steigende Bewässerungskosten. Dass die Kosten, die Produktionskosten des Landwirts gedeckt werden und, dass er von den Produkten auch noch leben kann, dass es kein null auf null Geschäft wird für den Landwirt." Der Hessische Bauernverband rät außerdem, regionale Erzeugnisse zu kaufen. Und Produkte zu meiden, die hier noch gar keine Möglichkeit hatten, reif zu werden.