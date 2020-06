Die Trockenheit macht derzeit den Landwirten in Belgien zu schaffen. Noch nie in den letzten 120 Jahren hat es dort im Mai so wenig geregnet, wie in diesem Jahr. Viele Bauern fürchten um ihre Ernten, Joel van Coppenolle ist einer von ihnen. O-TON JOEL VAN COPPENOLLE, LANDWIRT: "Der Mais sollte jetzt eigentlich 20 Zentimeter groß sein. Aber wie wir hier sehen ist die Pflanze vertrocknet und nur zehn Zentimeter groß. Sie braucht unbedingt in den nächsten Tagen Wasser." Normalerweise pumpen die Bauern in der Region Wasser aus dem Fluss Yser auf ihre Felder. Doch nun ist der Wasserstand so schnell gesunken, dass die Behörden die Wasserentnahme verboten haben. Wissenschaftlern zufolge gibt es einen Zusammenhang zwischen der Dürre und dem menschengemachten Klimawandel. O-TON DAVID DEHENAUW, WETTERFORSCHER: "Klimaforscher weisen darauf hin, dass wegen des Klimawandels der Jetstream häufiger weniger aktiv ist. Deshalb haben wir für längere Zeit immer das gleiche Wetter. Das kann dazu führen, dass es wochenlang regnet, oder dass es wochenlang trocken ist, so wie wir es in den letzten drei oder vier Jahren feststellen mussten." Wegen der Trockenheit drohen auch bei vielen anderen Obst- und Gemüsesorten Missernten. In der Folge könnten Lebensmittel teurer werden, auch Fleisch und Milch, da beispielsweise Mais auch an Tiere verfüttert wird.