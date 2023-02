STORY: Land unter in der größten neuseeländichen Stadt Auckland am Montag. Im Norden des Landes wütet ein heftiger Tropensturm. Hier und in den umliegenden Gebieten müssen sich die Einwohner auf heftige Regenfälle, Überschwemmungen und stürmische Winde einstellen. Der tropische Wirbelsturm "Gabrielle" zog mit Starkregen und heftigen Winden über die Nordinsel. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Und das Schlimmste könnte noch bevorstehen, warnten die Behörden: "Ich kann nicht genug betonen, dass Sie einen Plan haben sollten, um Ihr Haus zu verlassen, wenn Sie sehen, dass der Wasserstand um Sie herum steigt, oder wenn Sie sich Sorgen um die Stabilität des Bodens um Ihr Grundstück machen, warten Sie nicht, bis Sie aufgefordert werden, Ihr Haus zu verlassen." Obwohl der Sturm nicht wie zunächst befürchtet Zyklon-Stärke hatte, riss er Bäume um, beschädigte Straßen und zerstörte Stromleitungen. Es kam zu Hamsterkäufen, einige Produkte wie Brot waren nur noch schwer zu bekommen.

