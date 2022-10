STORY: Die Zahl der Todesopfer durch Tropensturm „Julia“ in Mittelamerika ist am Montag auf mindestens 16 angestiegen. Das teilten die Behörden in Guatemala, El Salvador und Honduras mit. Die meisten Opfer hat bisher El Salvador zu beklagen. Dort meldeten Rettungskräfte den Tod von mindestens 10 Personen, darunter fünf Soldaten. Mindestens 830 Menschen seien bisher evakuiert worden. Retter versuchten weiter, Menschen aus den überfluteten Gebieten zu evakuieren. Tropensturm „Julia“ war am Sonntag auf die Karibikküste Nicaraguas getroffen, und über das Lande Richtung Pazifik gezogen. Dort zieht er nach Angaben des US-Hurrikanzentrums nun entlang der Küste El Salvadors Richtung Guatemala. Laut Wetterprognosen schwächt sich der Sturm ab. Heftigen Regenfälle können jedoch noch immer lebensbedrohliche Sturzfluten und Schlammlawinen in der Region auslösen.

Mehr