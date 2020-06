Land unter im Südosten der USA am Wochenende. Der Tropensturm Christobal hatte heftige Regenfälle gebracht. Betroffen waren unter anderem die US-Bundesstaaten Florida und Louisiana. Zu dem Regen kamen Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. Mehrere Städte in der Region ordneten Zwangsevakuierungen an. US-Präsident Donald Trump twitterte am Sonntag, dass er dem Antrag des Staates auf eine Notfallerklärung zugestimmt habe. Der Direktor des Nationalen Hurrikan-Zentrums Ken Graham rief die Anwohner dazu auf, vorsichtig zu sein: "Es ist interessant zu sehen, wie groß er ist. Das alles geht durch Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia und Florida. Ich meine, einfach ein sehr großer Sturm. In jedem Gebiet kann es heftige Regenfälle geben. Da draußen muss man also vorsichtig sein. Versuchen Sie wirklich, sich von den Straßen fernzuhalten." Christobal war in der vergangenen Woche durch Mexiko gezogen und hatte dort für schwere Überschwemmungen gesorgt. Bei tropischen Stürmen in Mittelamerika und Mexiko hatte es Dutzende Todesopfer gegeben.