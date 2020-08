Der Tropensturm Isaias erreichte am Sonntag den US-Bundesstaat Florida. Die Behörden hatten den Sturm zwar herabgestuft, warnten die Bevölkerung aber dennoch vorsichtig zu bleiben. Mit dem Sturm kamen heftige Regenfälle und hohe Wellen. Die Behörden schlossen einige Parks und warnten vor möglichen Stromausfällen. Der Sturm war am Wochenende mit Böen von bis zu 120 Stundenkilometer über Teile der Bahamas hinweggezogen. Dort wurden Dächer mitgerissen und Bäume entwurzelt. In der Dominikanischen Republik soll es mindestens zwei Todesopfer gegeben haben. Das nationale Hurrikan-Zentrum geht davon aus, dass der Sturm in Richtung Norden ziehen wird und am Dienstag Washington, Philadelphia und New York City erreichen wird. Dabei wird er sich nach Einschätzung der Experten nicht wesentlich abschwächen.

