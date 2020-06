Der tropische Regenwald schrumpft weiter mit hoher Geschwindigkeit. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 3,7 Millionen Hektar Primärwald zerstört, das hat die Plattform "Global Forest Watch" ermittelt. Dort werten verschiedene Umweltschutzorganisationen Satellitenbilder aus. Demnach wurde alle sechs Sekunden eine Fläche zerstört, die der Größe eines Fußballfeldes entspricht. In vielen Ländern wird der Wald abgeholzt, um das Holz zu nutzen und um Platz zu schaffen für den Bergbau oder die Landwirtschaft. Besonders viel Wald wurde in Brasilien, in Kongo und in Indonesien gerodet. Mit dem Wald verschwindet nicht nur ein sehr artenreicher Lebensraum. Die Abholzung erschwert auch den Kampf gegen den Klimawandel, da die Wälder extrem große Mengen an CO2 speichern.