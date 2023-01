STORY: In China hat am Samstag die Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest begonnen. Es wird erwartet, dass in den nächsten Tagen Hunderte Millionen Menschen zu ihren Familien in ihren Heimatorten reisen. Die Massenwanderung findet inmitten einer Welle von Corona-Infektionen im ganzen Land statt, die die Krankenhäuser überlastet und international Besorgnis ausgelöst hat. Unter Reisenden in Peking herrschte eine geteilte Meinung: „Ich mache mir Sorgen, dass ich das Virus mit zu Verwandtschaft bringe. Das wäre nicht gut für ihre Gesundheit. Aber die letzte Infektion liegt schon länger zurück, deshalb fahre ich zum Neujahrsfest nach Hause. Außerdem sagen mir meine Großeltern die ganze Zeit, wie sehr sie mich vermissen.“ „Nach den Wegfall der Beschränkungen haben in meiner Familie alle Symptome wie Husten oder Fieber. Im Prinzip sind alle Corona-positiv. Alle sind infiziert, aber das ist keine große Sache. Sie husten noch ein bisschen rum, aber die Alten betrifft es nicht so sehr.“ Offiziell hatte China am Freitag drei neue COVID-Todesfälle gemeldet. Damit ist die offizielle Zahl der Todesfälle auf 5 267 gestiegen - eine der niedrigsten in der Welt. Das Neujahrsfest ist einer der höchsten Feiertage in China und wird von einer landesweiten Ferienwoche begleitet. Die Reisebewegungen zu Anfang und Ende der Ferienzeit gehören alljährlich zu den größten weltweit.

