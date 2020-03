Überall in Deutschland sind Theater, Kinos und andere Unterhaltungseinrichtungen geschlossen. In Essen aber hatte am Freitag ein Kino weiter geöffnet - ein Autokino. Denn in Zeiten des Kontaktverbots kann man so trotzdem einen Film außer Haus genießen - jeder für sich, in seinem Wagen. Frank Peciak ist der Manager des Autokinos. Er ist froh, dass sein Betrieb weiter arbeiten kann: "Es ist ein tolles Gefühl, auch den Mitarbeitern gegenüber. Die müssen nicht vom Kurzarbeitergeld leben, sondern können ihr volles Geld verdienen. Und die Leute hier, gucken Sie rein, die sind fröhlich, die lachen. Die vergessen hier für zwei Stunden Corona und haben dann wenigstens mal ein bisschen den Kopf frei." Und doch: Auch im Autokino müssen die von der Regierung erlassenen Einschränkungen umgesetzt werden. "Wir haben zehn Mitarbeiter, die permanent durch die Reihen gehen, damit von den Kunden keiner spazieren geht, haben mehrere Personen an den Toiletten postiert, damit auch da die Abstände eingehalten werden und lassen auch immer nur zwei Leute aufs Klo rein." Der völlige Verzicht auf Kontakt mit den Besuchern ist es, der das Autokino von anderen Kinos unterscheidet. Für die Dauer des Kontaktverbots dürfen aber auch im Autokino in Essen keine Snacks verkauft oder Decken verliehen werden.