Im Startbereich trugen die Läufer und Läuferinnen noch alle Gesichtsmasken, im Rennen war daran natürlich nicht zu denken. Am Sonntag wurde in der russischen Hauptstadt Moskau der Halbmarathon gestartet. In Zeiten von Corona durchaus bemerkenswert. Denn in vielen anderen Ländern der Welt - darunter auch in Deutschland - wurden solche Läufe wegen der Pandemie und wegen des Infektionsrisikos abgesagt. In Moskau waren mehr als 9.500 Sportler am Start. Ursprünglich sollte das Rennen über die gut 21 Kilometer schon im Mai stattfinden. Wegen der Pandemie war das aber nicht möglich. Die Teilnehmer wurden zwar dazu aufgerufen, die soziale Distanz zu wahren. Inwieweit das aber während eines Rennes möglich ist, muss angezweifelt werden. Dieser Läufer hatten da keine Bedenken: "Ich denke, es ist die richtige Entscheidung. In Europa haben mehr Menschen die Krankheit. Und in Russland wird die Pandemie, so viel wie ich weiß, schwächer. Deshalb haben die Organisatoren die Erlaubnis bekommen." "Der Lauf hat trotz der Situation im Land und in der ganzen Welt stattgefunden. Ich bin voller Freude, weil es für beinahe ein Jahr keine Wettkämpfe mehr gegeben hat.." In Russland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Ansteckungen auf über 850.000 gestiegen. Die Behörden melden am Sonntag 5427 Neuinfektionen. Landesweit wurden nun insgesamt 850.870 Fälle bestätigt. Das sind nach den USA, Brasilien und Indien die meisten Infektionsfälle weltweit.

