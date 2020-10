In der belarussischen Hauptstadt Minsk haben am Sonntag erneut Zehntausende Menschen gegen die Regierung protestiert. Und das, obwohl die Polizei mit dem Einsatz von Schusswaffen gedroht hatte. Die Menge forderte den Rücktritt von Präsident Alexander Lukaschenko, der seit 1994 das Land mit harter Hand regiert. Die Nachrichtenagentur Interfax meldete, mehr als 30.000 Menschen hätten sich der Kundgebung angeschlossen. Auch in anderen Städten des Landes fanden Aktionen statt. Bei der als "Partisanenmarsch" bezeichneten Demonstration seien mehr als hundert Menschen festgenommen worden, teilte das Innenministerium mit. Es sollen auch Schüsse gefallen sein. Laut Interfax teilte das Innenministerium mit, Beamte hätten in die Luft gefeuert, nachdem Demonstranten Steine geworfen hätten. Diese Angaben konnte allerdings nicht unabhängig überprüft werden. Auslöser der Proteste ist die Präsidentenwahl am 9. August, bei der Lukaschenko nach offiziellen Angaben mit 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde. Die Demonstranten, aber auch die Europäische Union erkennen die Wahl nicht an. Seither reißen die Massenproteste vor allem in Minsk nicht ab. Mehrfach kam es zu Streiks in Belarus, das ein enger Verbündeter Russlands ist. Die Sicherheitskräfte in Belarus, einer ehemaligen Sowjet-Republik, haben bislang mehr als 13.000 Menschen festgenommen.

