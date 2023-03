STORY: Für Fachleute kam es wenig überraschend. Am Dienstag hat sich das Internationale Olympische Komitee trotz heftiger Kritik für die Rückkehr russischer sowie belarussischer Athleten in den Weltsport ausgesprochen. IOC-Präsident Thomas Bach verkündete im schweizerischen Lausanne, dass die IOC-Exekutive beschlossen habe, den Weltverbänden die Teilnahme der bisher verbannten Sportler unter besonderen Bedingungen zu ermöglichen. Allerdings sei noch keine Entscheidung in Bezug auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris getroffen worden. Zu den Bedingungen zählen unter anderem die strikte Neutralität sowie der Nachweis, den Krieg nicht aktiv zu unterstützen. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus, die dem Militär angehören, bleiben weiterhin ausgeschlossen. Vor 13 Monaten, unmittelbar nach dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine, waren die meisten Fachverbände einer IOC-Empfehlung zum Ausschluss der Sportler gefolgt.

Mehr