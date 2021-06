Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat trotz der Corona-Krise die Austragung der Fußball-Südamerikameisterschaften zugesichert. Soweit es von ihm und der Regierung abhänge, werde die Copa America in seinem Land ausgetragen, sagte de Bolsonaro am Dienstag. "Von Beginn an habe ich über die Pandemie gesagt: Ich bedauere die vielen Toten, aber wir müssen leben. Wenn wir alle nur in unseren Häusern bleiben, und die Leute auf dem Land zu Hause bleiben, möchte ich mal sehen, wovon die Stadtbewohner überleben würden." Der zuständige Fußballverband Conmebol hat inzwischen die Metropolen Brasília, Cuiabá, Goiânia und Rio de Janeiro als Spielstätten bekannt gegeben. Das ursprünglich in Kolumbien und Argentinien geplante Turnier soll am 11. Juni starten. Argentinien hatte die Austragung im eigenen Land aufgrund der ernsten Corona-Lage abgesagt. Brasilien kriegt die Pandemie weiterhin nicht in den Griff. Das Land verzeichnet täglich Neuinfektionen im fünfstelligen Bereich. Auch wenn zunächst keine Zuschauer vorgesehen sind, erntet Bolsonaro viel Kritik. Der Senator Renan Calheiros sprach aber Fußball-Nationalspieler Neymar an: "Neymar, ich möchte dir etwas sagen: Du solltest nicht damit einverstanden sein, dass dieses Turnier in Brasilien stattfindet! Stimmen Sie dem nicht zu. Es ist nicht diese Meisterschaft, in der wir uns jetzt messen müssen, sondern die des schnellen Impfens." Um im Kampf gegen die Pandemie voranzukommen, hat die Regierung einen Vertrag unterzeichnet, der es dem Pharmaunternehmen AstraZeneca ermöglicht, seinen Impfstoff auch in Brasilien herzustellen.

