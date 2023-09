Der kanadische Parlamentschef Anthony Rota hatte den 98-jährigen Jaroslaw Hunka am 22. September - in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - geehrt und ihn als "ukrainisch-kanadischen Kriegsveteranen" bezeichnet, der einst für die Unabhängigkeit der Ukraine gegen Russland gekämpft habe. Die Anwesenden hätten zwar applaudiert, seien sich des Kontextes aber nicht bewusst gewesen, so Trudeau.