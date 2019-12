Ein Großteil der Unterhaltung, die Prinzessin Anne mit Kanadas Premierminister Trudeau und den Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden im Buckingham Palace geführt hat, ist nicht zu verstehen. Einige wenige Gesprächsfetzen allerdings ließen den Schluss zu, dass das Thema ein Auftritt von US-Präsident Donald Trump war, der bei einem Pressetermin mit Emmanuel Macron im Rahmen des Nato-Gipfels ungewöhnlich lang gesprochen hatte. Kanadas Premierminister hat sich am Mittwoch zu der Situation geäußert. "Ich habe angemerkt, dass es eine unplanmäßige Pressekonferenz vor meinem Treffen mit Präsident Trump gegeben hat. Und ich war froh, daran teilzunehmen. Aber man hat es schon gemerkt. Ich habe viele gute Gespräche mit dem Präsidenten über den Verlauf dieses Tages und des gestrigen geführt." Trudeau fügte hinzu, er und die anderen Staats- und Regierungschefs hätten sich zudem von Trumps Ankündigung "überrascht" gezeigt, dass der nächste G7-Gipfel in Camp David stattfinden werde - offenbar genau so überrascht, wie der Stab des Präsidenten. Großbritanniens Premier Johnson zeigte sich weniger auskunftsfreudig. Die Frage, ob er Trump nicht ernst nehme, sei kompletter Unsinn. "That's complete nonsense and I don't know where that has come from."