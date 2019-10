Auf einer Veranstaltung in Minnesota schimpfte Trump über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren. "Der dreiste Versuch der Demokraten die Regierung zu stürzen wird Rückschlag an den Wahlurnen für sie bedeuten, so heftig, wie sie ihn in der Geschichte dieses Landes noch nicht erlebt haben", so Trump an Donnerstag vor seinen Anhängern. Die Anschuldigungen, auf die sich das Amtsenthebungsverfahren beziehen würden, stehen im Zusammenhang mit einem Telefonat zwischen Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj, bei dem Trump um Hilfe bei Ermittlungen gegen Joe Biden und seinen Sohn Hunter gebeten haben soll. Trump nannte die Bidens wiederholt korrupt, ohne jedoch Beweise vorzubringen. Biden könnte bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gegen Trump antreten. Zu dessen Sohn sagte Trump. "Hunter, du bist ein Verlierer. Woher hattest du eine halbe Milliarde Dollar? Dein Vater galt nie als besonders schlau, er galt nie als guter Senatro, er war nur ein guter Vize-Präsident, weil er wusste, wie er Barack Obama in den Arsch kriechen musste."