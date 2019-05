US-Präsident Donald Trump hat sich im Streit mit dem Iran skeptisch über eine Verlegung weiterer amerikanischer Soldaten nach Nahost gezeigt. "Ich glaube nicht, dass wir sie brauchen werden, wirklich nicht. Aber ich würde ganz gewiss Truppen entsenden, wenn wir sie brauchen. Von Journalisten sagte Trump am Donnerstag, er sei bereit, dies in Betracht zu ziehen. Insider hatten berichtet, das US-Verteidigungsministerium prüfe die Entsendung von zusätzlich etwa 5000 Soldaten in die Region. Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran haben sich zuletzt deutlich verschlechtert und die Furcht vor einem Krieg aufkommen lassen. Die USA hatten die Verlegung eines Flugzeugträgers in den Nahen Osten beschleunigt und Langstreckenbomber und Raketenabwehrsysteme in die Region geschickt. Deutsche Diplomaten hatten vor einem Treffen am Donnerstag in Teheran von einer realen Eskalationsgefahr gesprochen. Etwa auch aufgrund von Missverständnissen oder eines Zwischenfalls.