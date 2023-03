STORY: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sagte am Samstag, er erwarte, in den kommenden Tagen verhaftet zu werden und rief daher seine Anhänger zu Protesten auf. Die Staatsanwaltschaft prüft zurzeit eine Anklage Trumps wegen einer Schweigegeldzahlung an einen Pornostar. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social postete Trump, dass ein Leak bei der Staatsanwaltschaft Manhattan darauf hindeutet, dass er am Dienstag verhaftet werden würde. In seiner Textnachricht schrieb Trump: "Protestiert, erobert unsere Nation zurück!" Damit werden Erinnerungen wach. Denn Trump-Anhänger stürmten am 6. Januar 2021 das Kapitol und versuchten so die Wahlniederlage Trumps zu kippen. Die Justiz ermittelt gegen Trump wegen mutmaßlicher Schweigegeldzahlungen. Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 soll sein Anwalt 130.000 US-Dollar an den Pornostar Stormy Daniels gezahlt haben. Mit der Frau hatte Trump Jahre zuvor Geschlechtsverkehr gehabt. Die Zahlung könnte gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Trump bestreitet die Vorwürfe. Die Untersuchung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da Trump die republikanische Nominierung für die Präsidentschaft im Jahr 2024 anstrebt.

