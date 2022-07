STORY: Er ist wieder da. Erstmals nach seiner Amtszeit ist Ex-US-Präsident Donald Trump in Washington aufgetreten. In seiner Rede bei einer Tagung des America First Policy Institute, das gegründet war, um Trumps Politik voranzutreiben, ließ er an der derzeitigen Regierung kein gutes Haar. "Wir leben in einem Land, das sich vor allem aus einem Grund so sehr verändert hat: Es gibt keinen Respekt mehr vor dem Gesetz und schon gar keine Ordnung. Unser Land ist heute ein Sündenpfuhl der Kriminalität. Wir haben Blut, Tod und Leid in einem Ausmaß, das früher undenkbar war. Weil die Demokratische Partei versucht, die Strafverfolgung in ganz Amerika zu zerstören und zu demontieren. Das muss aufhören, und zwar sofort." Zwar verzichtete Trump darauf, seine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2024 zu erklären. Er schloss es aber auch keinesfalls aus: "Ich sage immer: 'Ich habe das erste Mal kandidiert und gewonnen. Dann bin ich ein zweites Mal angetreten und habe es viel besser gemacht.' Wir haben Millionen und Abermillionen mehr Stimmen bekommen. Und wissen Sie was? Das wird noch lange eine Geschichte sein, was für eine Schande das war. Aber vielleicht müssen wir es einfach wieder tun. Wir müssen unser Land wieder in Ordnung bringen." Trump griff alle scharf an, die ihn wegen des Kapitolsturms zur Rechenschaft ziehen wollen. Was im Untersuchungsausschuss passiere, habe nur ein Ziel: Ihn von einer weiteren Kandidatur abzuhalten.

