US-Präsident Donald Trump verschärft seine Haltung gegenüber China. Vor dem Hintergrund des chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong erklärte er die Vorzugsbehandlung der Sonderverwaltungszone für beendet. Hierfür hatte er laut eigenen Angaben eine Exekutivverordnung unterzeichnet. "Hongkong wird jetzt genauso behandelt wie das chinesische Festland. Keine besonderen Privilegien, keine besondere wirtschaftliche Behandlung und kein Export sensibler Technologien. Hinzu kommt, dass wir - wie sie wissen - sehr hohe Zölle gegen China verhängen, das erste Mal, dass so was China widerfährt. Milliarden von Dollar sind an die Vereinigten Staaten gezahlt worden, von denen ich einen großen Teil an die Bauern und Viehzüchter unseres Landes gegeben habe, weil sie zuvor viel gelitten hatten." Trump fügte hinzu, die Verordnung gegen Hongkong unterzeichnet zu haben, um China für das neue Sicherheitsgesetz "zur Rechenschaft zu ziehen". Die Maßnahmen seien eine Strafe für Chinas "unterdrückende" Aktion gegen die Bürger der Sonderverwaltungszone. Die Regierung in Peking kündigte nach der Unterzeichung Vergeltungsmaßnahmen an. China werde Sanktionen gegen amerikanische Einzelpersonen und Unternehmen verhängen, erklärte das chinesische Außenministerium am Mittwoch. Das von der Regierung in Peking durchgesetzte Sicherheitsgesetz gilt als Einschnitt in die Autonomie der Finanzmetropole und früheren britischen Kronkolonie, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip "Ein Land - zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Das Gesetz sieht lebenslange Haft als Höchststrafe für zahlreiche Vergehen vor, die Chinas Behörden als Subversion, Abspaltung und Terrorismus werten.