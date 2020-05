Im Streit zwischen den USA und China ist keine Entspannung in Sicht. US-Präsident Donald Trump stellte nun in einem Interview sogar einen Abbruch der Beziehungen in den Raum. Man könne viele Sachen machen, sagte Trump auf die Frage, was er von dem Vorschlag halte, etwa chinesischen Studenten ein Visum in den USA zu verweigern. Am Donnerstag besuchte der US-Präsident ein Verteilzentrum für Schutzmasken in Pennsylvania. Er sei sehr enttäuscht, dass China das Corona-Virus nicht eingedämmt habe, so Trump in dem Interview mit dem Sender Fox. Covid-19 komme aus der Volksrepublik und Peking hätte es stoppen können. Die Tinte unter seinen Handelsdeal mit China sei kaum trocken gewesen, da sei auch schon das Übel mit dem Virus gekommen, sagte der US-Präsident. Der Vertrag fühle sich für ihn deshalb jetzt auch nicht mehr so großartig an wie zu Beginn.