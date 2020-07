Die Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump am Dienstag im Weißen Haus war durchaus bemerkenswert. Dort beklagte er sich über seine in der Corona-Krise gesunkenen Beliebtheitswerte. Und beschwerte sich darüber, dass sein medizinischer Berater und Seuchenexperte Anthony Fauci populärer sei als er selbst. "Ich komme sehr gut mit ihm klar und ich stimme mit vielem, was er sagt, überein. Es ist interessant, dass er sehr gute Zustimmungswerte hat, das gefällt mir. Weil er für diese Regierung arbeitet. Wir hätten andere Leute kriegen können. Es hätte nicht Dr. Fauci sein müssen. Er arbeitet mit unserer Regierung zusammen. Und im Großen und Ganzen haben wir das getan was er und andere empfohlen haben. Und er hat diese hohen Zustimmungswerte. Mit allem Respekt, warum haben ich und die Regierung keine hohen Zustimmungswerte? Das ist ein bisschen merkwürdig, ein Mann, der eng mit uns zusammenarbeitet, Dr. Fauci und auch Dr. Birx sind hoch angesehen, aber niemand mag mich. Das kann nur an meiner Persönlichkeit liegen." Trump warb erneut für die Anwendung des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus. Er glaube, dass das in einem frühem Stadion von Covid-19 helfen könne. Und das würden viele Ärzte genauso so sehen, sagte Trump. Aber auch diese Ansicht scheine nicht sehr populär zu sein, räumte Trump ein. Das liege vor allem daran, dass er das Mittel empfohlen habe.

